Gerard de la Casa, abonat al segon lloc del podi

Gerard de la Casa (Ford Festa WRX) va tornar a pujar al segon esglaó del podi a la 19a Pujada a La Trona, segon meeting del Campionat de Catalunya de l’especialitat (CCM) de la present temporada. El pilot de Baporo Motorsport va marcar un millor crono de 4’03”598, insuficient per superar el Porsche (997 GT3 CUP) de Joan Salvans (3’59”914), que va ser el triomfador de la categoria Turismes. Va completar el podi Enrique Perelló pilotant el seu Porsche 911 GT3.

La pujada a La Trona va mantenir el seu escenari de sempre i els organitzadors van preparar més de cinc quilòmetres de la carretera BV-4608 (a partir del PK-13) que uneix les localitats de Sant Hipòlit de Voltregà i Sant Boi de Lluçanès. De la Casa va explicar que “el cotxe ha funcionat de manera impecable i en aparença hem tingut un bon ritme, sobretot a la primera pujada vàlida per a la cursa. Dic en aparença, perquè no n’hi ha hagut prou per superar Salvans, que ha pilotat a un gran nivell”. La 51a Pujada a Sant Feliu de Codines serà, el 8 de juny, el proper repte que afrontarà Gerard de la Casa i el seu equip.