Mònica Doria es queda a tocar del podi a Ljubljana

Mònica Doria va estar a tocar del podi en la disciplina de canoa del Campionat d’Europa que s’ha celebrat al canal de Tacen, a Ljubljana. La palista andorrana es va classificar per a la final de manera molt ajustada, amb el 12è lloc –el darrer que hi dona accés– amb un temps de 112.79 i patint molts problemes al primer tram. Tot i millorar en la resta de baixada, al segon intermedi ja estava a més de cinc segons i va acabar a 6.62 del millor temps. Per la seva part, Laura Pellicer va quedar fora, en la 31a posició. En la final, Doria va poder gestionar molt bé la duresa del canal de Tacen, amb forts corrents que suposaven importants complicacions. La palista va fer una gran baixada, però una petita errada al final, a la porta 18, la va apartar d’un podi que estava assaborint i va marcar 111.59, a +10.35 de la guanyadora, l’alemanya Andrea Herzog, i a +3.83 del tercer lloc, que va ocupar la francesa Marjorie Delassus.