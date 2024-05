L’Inter Escaldes jugarà a Europa i l’Atl. Amèrica baixa a la Lliga Unida

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La darrera jornada de la Lliga Multisegur va definir les últimes, poques, incògnites que encara quedaven per resoldre. Així, l’Inter Escaldes va aconseguir la plaça per jugar la ronda preliminar de la Conference League i, pel que fa al descens a la Lliga Unida, l’Esperança salva el coll i l’Atlètic Amèrica cau a la segona categoria. L’Inter depenia de si mateix per lligar el segon lloc i la plaça per competir a Europa i va fer bons els pronòstics superant la Penya Encarnada a l’Estadi Nacional per 1 a 3. Ho va fer amb suspens, perquè es va avançar l’equip vermelho amb un gol de Carlos Monje al minut 12, però, abans del descans, els escaldencs van donar-hi la volta amb dianes de Argañaraz i Marc Caballé. Al minut 84 Argañaraz va aconseguir el tercer i definiu gol per l’Inter, que significava el segell europeu.

L’Atlètic Escaldes, que necessitava la derrota de l’Inter, va fer la seva feina golejant 8 a 0 l’Atlètic Amèrica, amb hat-trick de Guillaume, i condemnant al descens l’equip de Teo Olortegui. L’Esperança, per la seva part, seguirà un any més a la màxima categoria després d’empatar contra el Pas (2-2).