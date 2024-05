L'FC Andorra creu en la salvació fins al darrer minut

“Fins a l’últim minut de l’últim partit anirem amb tot. És un tema de cadascú, i lluitar fins al darrer alè ha de ser innegociable i fer-ho davant de cada situació”. El missatge ferm i contundent del tècnic de l’FC Andorra, Ferran Costa, està penjat mentalment i metafòricament al vestidor de l’equip tricolor. Una màxima que, de ben segur, es repetirà com un mantra fins que l’Andorra mantingui les constants vitals a la Segona Divisió.

El gol a l’ocàs de Karrikaburu contra el Burgos ha fet revifar un equip sentenciat cap al descens a la Primera RFEF i que es nega a signar la rendició: “El gol de Karri és el gol de tots i, al final, ens ha donat aquesta energia i aquesta empenta per remar encara més i que arribem fins al final. Però el més important és que el dia que arribem ens puguem mirar tots a la cara, mirar l’escut i veure que ho hem fet com toca”, remarcava Costa. Tot i la microalegria i l’instint de supervivència que exposa l’equip tricolor, la realitat indica que la salvació es troba a cinc punts amb només dos partits per jugar. Gairebé un miracle, tenint en compte que hi ha 6 o 7 equips encara implicats per quatre places. “No entenem cap altra opció que no sigui anar amb tot fins a l’últim minut de l’últim partit. Hi ha una cosa que està inclús per sobre de la situació, que és que som l’Andorra i de quina manera ho gestionem, independentment de si ho aconseguim o no, ens defineix com a equip i en aquesta voluntat no fallarem”, va remarcar Costa. El tècnic tricolor va destacar que “vam jugar amb personalitat, amb caràcter, i vam saber insistir-hi, perquè abans de l’acció del gol havíem tingut dues o tres rematades clares. Ens tornava a venir al cap el núvol aquest que tenim a sobre, perquè són situacions que ja has viscut altres dies, però s’ha de posar en valor la feina de tot el grup per no deixar-se anar, per lluitar i per respondre a l’afició”.

Un dels millors jugadors de l’Andorra davant el Burgos va ser Jandro Orellana. El migcampista català va portar el dictat en la creació del joc i, un cop més, va tenir molta incidència a l’hora d’articular els atacs: “És clar que hem de mirar per nosaltres mateixos i no descartem res. Contra el Burgos es va demostrar que som un equip que lluita fins al final i per això vam aconseguir la victòria. La línia a seguir sempre l’hem sabut i el més important és el dia a dia i després veurem si les matemàtiques ens permeten seguir vius”, va argumentar. Jandro va tornar a l’equip després de complir sanció al nefast duel a Gijón. “Va ser un partit dolent, no perquè jo no hi fos, sinó perquè no ens van sortir les coses. Tenim molt bon equip i s’ha demostrat durant tot l’any amb les rotacions, que el nivell no ha baixat quan n’hi ha hagut”, va exposar. La visita a Oviedo marcarà el futur de l’equip i fins i tot una victòria podria no evitar el descens, depenent dels resultats dels altres implicats: “El vestidor té molt clar que vol sumar els sis punts que resten, fixar-nos en nosaltres mateixos i aïllar-nos de tot el soroll de fora, que no ens beneficia. Sabem que la situació és molt difícil i molt complicada, però amb aquesta actitud mai seríem a prop. I per què, no? Al final el que hem de fer és creure-hi fins al final”, va apuntar Orellana.

Però tot i que l’FC Andorra encara té dues jornades de vida –Oviedo i Racing Ferrol–, segueix latent una falta d’encert de cara a porta que ha llastat els tricolors durant tot el curs. De fet, l’Andorra és, amb 32 gols, l’equip menys golejador de la categoria, amb una mitjana de 0,8 dianes per partit, però Costa afirmava que “creu-me que volem guanyar i fer gols, però, al final, quan ho intentes i fas un partit com el que han fet contra el Burgos és que no els puc retreure res”.