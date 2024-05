L’Andorra HC puja a Primera abans de jugar

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Andorra Hoquei Club va assolir l’ascens a la Primera Catalana abans de disputar el seu partit ahir al pavelló Comunal davant el CH Caldes. En una jornada festiva per al club i en plena botifarrada, les notícies que arribaven des de Can Badell eren del tot falagueres. El CHP Bigues i Riells, tercer classificat, havia guanyat per 5 a 3 l’Igualada HC, segon i principal outsider a l’ascens directe i, per tant, l’Andorra ja era matemàticament campió a falta d’una jornada i nou equip de Primera Catalana.