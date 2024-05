detail.info.publicated Redacció Encamp detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Centre Esportiu del Pas de la Casa i el Complex d’Encamp acullen una nova estada de la Real Federació Espanyola de Natació per preparar els Jocs Olímpics de París 2024. Nedadores com la campiona olímpica Mireia Belmonte aprofiten per entrenar en alçada al país.