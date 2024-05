Dòria i Pellicer queden fora de la final de caiac

Mònica Dòria i Laura Pellicer van quedar fora de la final de caiac del Campionat d’Europa de piragüisme que se celebra a la capital eslovena, Ljubljana. En el cas de l’olímpica, va finalitzar en 14a posició a les sèries (passaven les 12 primeres) amb un temps de 108”84, a poc més d’un segon (1”19) de la classificació, que va marcar l’alemanya Annkatrin Plochmann. Per la seva banda, Laura Pellicer va quedar força més lluny, ja que va ser 29a, amb un temps total de 126”26 (inclosos 6 segons de penalització), a més de 18 segons de la 12a posició.

Dòria va passar pel primer parcial amb un bon registre, a 2”08 del millor temps, però durant el segon tream de baixada va tenir alguns problemes en un canal on no s’està adaptant del tot bé, i va passar a 7”90 del primer temps, una distància que encara va anar augmentant més fins al final. Pel que fa a Laura Pellicer, es va veure penalitzada després de tocar les portes 5, 7 i 18, que van suposar-li sis segons de penalització. Pellicer va passar pel primer parcial a 9”62 del primer temps, a 16”69 al segon, i va passar per la línia de meta a 28”70 d’Antoine Galuskova.

Avui, Dòria i Pellicer tenen la competició de canoa, amb les eliminatòries a les 10.00 hores.