L'FC Andorra guanya el Burgos i es resisteix a morir (1-0)

detail.info.publicated Ivan Álvarez / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un gol de Jon Karrikaburu al minut 94 i a la darrera jugada del partit ha evitat el descens matemàtic de l'FC Andorra a la Primera RFEF, en un partit on, tot i l'alegria final, s'ha repetit el patró de la falta alarmant d'encert davant de porta (1-0). L'equip tricolor no ha fet un mal partit contra el Burgos i ha sortit convençut d'aconseguir un triomf que permetria seguir caminant pel filferro però ser l'equip menys golejador de la categoria no és, ni molt menys, casualitat. Tot i això, l'equip tricolor allarga l'esperança d'una quimèrica salvació però ara, amb només 40 punts i a cinc de la salvació faltant dos partits, la baixada als inferns és difícilment evitable. La propera setmana el conjunt de Ferran Costa visitarà el Carlos Tartiere d'Oviedo per cremar totes les naus i agafar-se al miracle, tot esperant la resolució de la jornada.