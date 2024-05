L'Andorra ha de guanyar el Burgos per seguir somiant

Les darreres derrotes, contra l’Albacete i la feridora a El Molinón davant l’Sporting, han deixat tocat i gairebé enfonsat un FC Andorra a qui només les matemàtiques li permeten mantenir les constants vitals. A vuit punts de la salvació –ahir el Mirandès va empatar davant l’Elx a Anduva– amb només tres partits per disputar, el miracle és tan quimèric que només queda apel·lar a la fe i al sempre mínim fil d’esperança que la calculadora es nega a acceptar. Ara bé, l’equip tricolor podria certificar el descens definitiu a Primera RFEF si a les 14.00 hores no és capaç de superar el Burgos a l’Estadi Nacional.

“Posaré els 11 que cregui que senten responsabilitat del que significa defensar aquest escut”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



L’entrenador de l’FC Andorra, Ferran Costa, va mostrar-se molt contundent i va insistir en part del missatge que ja va emetre després del 5 a 2 a Gijón: “Ara ja és un tema de principis. Representem un país, un club, un escut, el de l’Andorra, i és molt important com ho fem. Juguem davant la nostra gent i ho hem de fer amb la responsabilitat de tot el que som i hi ha coses que són innegociables. Cadascú ha de respondre en l’àmbit individual i hem de lluitar i deixar-ho tot per donar la imatge que volem. Aquesta és l’única manera de guanyar el partit”. A més, tot i que no va voler aprofundir en la destensió d’alguns jugadors en aquest tram final de temporada, sí que va deixar clar que avui contra el Burgos “posaré l’equip que cregui que sent la responsabilitat del que significa defensar l’Andorra”, i va apuntar que “aquells que estiguin pensant en la temporada que ve tenen un problema i s’equivoquen. Seria una manera covarda de viure la situació en la qual estem”. L’entrenador català va incidir que “estem en una situació que és conseqüència del que s’ha fet durant les 39 jornades prèvies i com ens comportem ara en aquesta situació definirà cadascú dels que estem aquí”. Més clar, aigua i depenent de l’alineació o, tot i les moltes baixes, d’aquells que juguin menys, alguns futbolistes quedaran clarament assenyalats. Finalment, va reconèixer que l’equip ha fet un pas enrere en l’aspecte defensiu i que això està acabant de cavar la tomba de l’Andorra: “Estàvem concedint relativament poc dins dels partits. Sí que és cert que ens penalitzaven, però no crec que fos per un tema de volum i això a Gijón no va ser així. Hi ha aspectes bàsics en el joc, situacions mínimes que s’exigien en qualsevol categoria, que s’han de saber resoldre. La diferència és que, en funció de la categoria, el rival et penalitza encara més.” Tornen a la llista Jandro i Scheidler i seran baixa Petxarromán per sanció i Pablo Moreno, Alende i Martí Vilà per lesió.

“Espero un bon Andorra, que lluitarà fins al final i es voldrà agafar a aquest fil d’esperança”

Joan Pérez 'Bolo', Entrenador del Burgos CF





EL BURGOS, SÍ AL PLAY-OFF

L’equip castellà encara té opcions de play-off d’ascens i vindrà a Andorra a cremar les naus, tenint en compte que es troba a quatre punts del Racing de Santander, equip que ara és sisè. El seu tècnic, Jon Pérez, Bolo, va explicar que “espero un bon Andorra, que lluitarà fins al final i que s’agafarà a aquest fil d’esperança per veure què passa. Al futbol no es pot donar res per fet”.