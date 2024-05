L’afició els ha fet grans

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra va presentar ahir la primera campanya d’abonaments per a la temporada 2024-2025 amb l’aficionat tricolor com a eix principal. Amb el lema Ens heu fet grans, l’entitat vol premiar el suport i el compromís de l’abonat i ofereix un estalvi de fins al 50% de l’abonament per al curs vinent. El director de comunicació i màrqueting del club, Toni Alonso, va comentar que “l’afició és fonamental en els èxits de l’equip i ara volem seguir creixent i ens hem de seguir posant reptes”.