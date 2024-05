Vicky Jiménez disputa els quarts del Villa de Madrid

detail.info.publicated Redacció Madrid detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Després de protagonitzar la sorpresa a la primera ronda eliminant una Top 100 com la xinesa Bai Zhuoxuan, Vicky Jiménez Kasintseva segueix amb pas ferm la participació en la tercera edició de l’Open Villa de Madrid. La jove andorrana es va desfer ahir de la romanesa Irina Bara –número 189 del rànquing WTA– i disputarà aquest migdia els quarts de final del WTA 100 madrileny que acull el Club de Campo de la capital espanyola. Jiménez, que disputa el torneig gràcies a una wild card i procedent de la qualy, es va mostrar molt sòlida davant Bara, a la qual va superar en dos sets (2-6 i 1-6) deixant molt poques opcions a la seva rival, amb un joc agressiu i eficaç i mostrant-se molt segura al servei. A la primera mànega, l’andorrana va estar molt còmoda trencant el servei de Bara fins a tres cops i anotant-se el parcial per 2 a 6 en 39 minuts. El segon set va ser més plàcid i Jiménez el va solucionar amb tres breaks més en 35 minuts de joc. L’escull de Vicky per accedir a les semifinals serà la russa Oksana Selekhmeteva, 518a del món. “Estic molt contenta de poder jugar aquí. Per l’altitud s’assembla una mica a Andorra i m’agrada. Dono gràcies per la wild card i per l’oportunitat de jugar amb jugadores de gran nivell” va explicar.