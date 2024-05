El tovalló on figura el primer contracte de Messi amb el Barça es ven per 890.000 euros

El tovalló on Messi va signar el contracte

El tovalló on va quedar plasmat el primer contracte de Leo Messi amb el Barça s'ha subhastat avui per 762.000 lliures, 890.000 euros. La peça estava custodiada feia anys a una caixa forta de Crèdit Andorrà i pertanyia a Horacio Gaggioli que la va subhastar en línia a través de la casa Bonhams que ja feia uns mesos que l'exhibia en els darrers a París, Nova York i Londres, tal com informen els mitjans espanyols.

En el tros de paper figura la data de 14 de desembre del 2000, quan Messi tenia 13 anys, i la signatura en bolígraf blau de Carles Rexach, en aquell moment secretari tècnic de l'entitat. Un document que representa el primer contracte entre el Barça i Messi, en avançada al format oficial. El fet és que Messi havia fet una prova amb el Barça dos mesos abans, però el club no li havia donat resposta. En la reunió celebrada el desembre del 2000 al Club de Tennis Pompeia entre Messi, la seva família, Carles Rexach,i els representants de futbolistes Josep Maria Minguella i l'argentí Horacio Gaggioli, aquest darrer va amenaçar de dur-se el jugador al Reial Madrid. Davant això es va improvisar el document subhastat avui.

El tovalló va quedar-se en mans de Gaggioli, i el maig del 2017 va arribar al país quan el representant de futbolistes va instal·lar-se a Andorra, i va quedar custodiat en una caixa forta a Crèdit Andorrà.