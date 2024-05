L’ACA obre les inscripcions per a la nova edició de la Pujada d’Arinsal

La secció esportiva de l’ACA ha obert les inscripcions de la Pujada d’Arinsal 2024, que enguany puntua per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, com a novetat, també per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport. A més, inclou el Nacional VHC. La prova es disputarà el cap de setmana del 14 al 16 de juny i, com en les temporades anteriors, es realitzarà als 4.100 metres més tècnics de la carretera CS-520, a l’estació d’esquí d’Arinsal. El punt d’arribada és a 1.910 metres d’altitud respecte del nivell del mar. Dissabte 15 de juny es faran els entrenaments i la primera pujada de la cursa, mentre que diumenge 16 se celebrarà la segona sessió d’entrenaments i es disputaran la segona i la tercera pujades de la cursa. Pel que fa al Campionat de França, Arinsal se situa a l’equador de la competició, mentre que a Espanya serà la segona cita després de la Pujada al Fito.