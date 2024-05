"Ens heu fet grans", la campanya d'abonaments 24-25 del MoraBanc

detail.info.publicated Ivan Álvarez / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha presentat la primera campanya d'abonaments per a la temporada 24-25 amb l'aficionat tricolor com a eix principal. Amb el lema "Ens heu fet grans" l'entitat vol premiar el suport i el compromís de l'abonat i ofereix un estalvi de fins el 50% de l'abonament per al curs vinent. Així, en una promoció temporal que començarà el proper dimarts 21 de maig i acabarà el 30 de juny, les noves altes i les renovacions -que seran automàtiques i no caldrà avís previ- aniran amb descomptes del 30 i fins el 50% segons la modalitat del carnet, només del de l'abonament. Pel que fa a les tarifes de soci, la renovació d'adult tindrà un preu de 50 euros, el nou soci 100 i la renovació o la nova alta dels joves (menors de 17 anys) serà de 35 euros i les d'abonaments d'ACB aniran des dels 380 euros al nivell 1 -215 si s'aprofita la promoció- fins els 120 -75 euros fins el 30 de juny- al nivell 3. D'altra banda, el MoraBanc Andorra ha tancat la temporada 23-24 amb 814 noves altes, 45 baixes i un total de 2.618 abonats, xifra rècord del club des de la nova arribada a l'ACB l'any 2013. "Mantenir aquesta quantitat d'abonats seria força positiu però, evidentment, tots els que hi hagin de més seran benvinguts" ha explicat la directora financera del club, Eva Iglesias, durant la presentació de la campanya a la seu central de MoraBanc.