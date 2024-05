Arriba el dia més esperat

Dos anys després de perdre la categoria i de quedar-se a les portes el curs passat, l’Andorra Hoquei Club té a l’abast assolir el desitjat retorn a Primera Catalana. L’equip de Jordi García aconseguirà el salt matemàtic de categoria si guanya diumenge vinent al pavelló Comunal el CH Caldes a les tres de la tarda, en la que s’espera que sigui una jornada rodona i festiva. Una botifarrada popular servirà de preludi per a tots els aficionats en aquesta penúltima data de la lliga regular, en què els tricolors arriben líders amb cinc punts d’avantatge respecte al segon, l’Igualada.

“Estem molt il·lusionats per poder pujar de categoria a casa. Es va fer un projecte fa dos anys, amb foc nou i l’entrada de la nova junta, i tot plegat s’està mostrant a la pista, des de la base i la implicació de la família de l’hoquei fins al primer equip”, destaca un dels jugadors, Pau Palacín. “L’ascens reforçaria tota aquesta feina i seria la millor recompensa”, afegeix. Ara bé, tothom és conscient de la dificultat del rival, el Caldes, que és quart a la classificació i s’hi juga el play-off: “Vindrà amb tot, ha de guanyar i mostrarà la seva millor versió”, apunta Palacín. Nil Castellví és un altre dels pals de paller de l’equip, a la pista i a fora. Va començar el curs com a entrenador-jugador i va passar el testimoni a mitja temporada a Jordi García. “L’arribada del tècnic ha estat clau per al club i ens ha portat aquest plus per poder sentenciar la lliga i l’ascens directe”, exposa. Castellví afegeix que “a Caldes vam empatar al darrer sospir amb un gol de Patau”, tot i que de cara a diumenge és optimista i es mostra “convençut que guanyarem i ho aconseguirem”.