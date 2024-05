Albert Llovera explica les vivències del darrer Dakar

En una xerrada que va acollir el centre de la Llacuna, a Andorra la Vella, Albert Llovera va explicar la seva experiència al darrer Ral·li Dakar, en què va assolir la 17a posició a la classificació general de camions. Acompanyat per la neboda, Margot Llobera, que també va formar part de l’equip amb el qual va completar la cinquena participació en el ral·li més dur del món, el pilot de la capital va comentar les experiències viscudes a l’Aràbia Saudita, en un acte titulat Arribada Dakar 2024. Llovera va parlar, entre d’altres aspectes, de com es forma un equip per afrontar una cita tan exigent perquè “el que surt a la foto soc jo, però hi ha un grup magnífic darrere”. També va explicar tota la feina que es fa abans del Dakar i tot el que costa poder participar-hi amb “gairebé 200 dies fora d’aquí i mil reunions amb els patrocinadors, l’equip i, sobretot, entrenant”. Prop d’una cinquantena de persones van assistir al col·loqui.