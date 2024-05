detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La UEFA ha designat Ainhoa Fernández per a la final de l’Euro sub 17 femenina que enfrontarà, demà a les 17.00 hores, Anglaterra i Espanya a Suècia. Un reconeixement més per a l’àrbitra andorrana que completarà un curs per emmarcar amb l’Anglaterra-Suècia a Wembley –on va ser jutge de línia– com a fita més destacada.