Montero acaba vuitè a l’MVP de la temporada

Jean Montero va finalitzar en vuitena posició entre els candidats a guanyar l’MVP de la temporada a la Lliga Endesa amb 14,9 punts, un guardó que va guanyar el jugador del Reial Madrid Facu Campazzo, amb un total de 71 punts. Tot i haver estat el segon jugador més valorat de la competició amb una mitjana de 20 crèdits per partit (només superat per Chima Moneke, amb 20,4), el dominicà no ha acabat ni entre els cinc millors jugadors de la competició, segons les votacions realitzades pel públic, entrenadors, jugadors i premsa, amb un 25% del pes de cadascun d’aquests sectors. De fet, Montero, que més enllà dels 20 crèdits de valoració mitjana, ha fet 15,7 punts, 3,6 rebots, 5,1 assistències i 2 recuperacions per duel, va quedar enquadrat al segon quintet de l’ACB juntament amb Marcelinho Huertas, Brancou Badio Nico Brussino i Chima Moneke.