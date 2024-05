Gerard Miquel seguirà un any més al Sant Just

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gerard Miquel seguirà una temporada més a les files de l’HC Sant Just de l’OK Lliga espanyola, la màxima categoria del país veí. El capità de la selecció absoluta suma ja tres cursos al conjunt català, on va arribar amb l’equip a l’OK Lliga Plata i va assolir l’ascens a la primera divisió. Enguany, el Sant Just va arribar a la final de la Copa del Rei en la seva primera participació en aquest torneig i ara ha de disputar el play-off pel títol contra el Barça.

Abans de fer el salt a l’HC Sant Just, Miquel havia tingut experiència també a altres clubs com el Vendrell o l’Igualada.