El campionat del món de BTT rebrà 80.000 persones

L’organització del Campionat del Món de BTT que se celebrarà del 26 d’agost a l’1 de setembre a Pal Arinsal espera rebre unes 80.000 persones, segons va explicar ahir el director general de l’estació i del Mundial, Josep Marticella, durant la presentació de la campanya de màrqueting i comunicació de l’esdeveniment. De tota aquesta xifra, la previsió és que entre 45.000 i 50.000 persones siguin públic, mentre que la resta correspon a tota la gent que mou un esdeveniment com aquest, on es donaran cita més de 700 corredors en les cinc disciplines de què consta la cita mundialista (cross-country olímpic, cross-country short-track, cross-country per relleus, E-MTB cross-country i descens), que arriba al país per segon cop després d’haver-ho fet també el 2015 per primera vegada. L’objectiu de l’organització és poder esgotar les entrades que ja es van posar a la venda dimarts passat, i que en aquests primers dies han rebut sobretot compres des de ben lluny, com Amèrica o Oceania, segons va explicar Marticella, un fet que demostra que “es tracta d’un esdeveniment mundial”, que és “el segon més important en el món de la bicicleta de muntanya només per darrere dels Jocs Olímpics”.

La principal novetat respecte a cites anteriors de la BTT al país (serà el 14è cop que Andorra aculli una gran cita entre Copa del Món i Campionat del Món) és que hi haurà cinc disciplines amb un total de 17 finals. L’acció arrencarà el dilluns 26 amb una cerimònia d’inauguració a la Massana, i s’allargarà fins diumenge 1 de setembre, quan acabi l’última cursa. En total, hi haurà més de 700 corredors i es preveu l’arribada de 200 mitjans de comunicació. El Campionat del Món es veurà enguany també beneficiat pel fet de coincidir amb els Jocs Olímpics, i el fet que siguin a París. En aquest sentit, Josep Marticella va assenyalar que “dels atletes que vagin als Jocs, un cop acabin, molts d’ells no aniran als seus països d’origen, sinó que vindran aquí, també pel tema de l’alçada”, i va afegir que “estaran entrenant aquí i tindrem a casa els medallistes olímpics, un fet que també és una responsabilitat per a nosaltres”. El director general del Mundial no va voler revelar el pressupost en espera de la celebració de l’esdeveniment del dia 27, però va admetre que es multiplicarà respecte a una Copa del Món, i va explicar que en l’àmbit tècnic hi haurà petits treballs de modificació en els circuits que “quedaran com a llegat per a futures Copes del Món”.

La campanya de comunicació del Campionat del Món buscarà “refermar el posicionament de la Massana i d’Andorra com a referent de la BTT, involucrar tot el país, inspirar, posar en valor l’esdeveniment i aplicar els valors de sostenibibilitat”, segons va explicar el director de màrqueting de Grandvalira Resorts i del Mundial, i pren com a trets principals un nou codi visual, la intensitat i espectacularitat de les proves de BTT, el protagonisme dels corredors i el públic, la vinculació de les cinc disciplines amb els colors de l’UCI i els elements naturals de les muntanyes del país. Una campanya visual i de màrqueting que, segons van explicar, s’ha creat utilitzant eines d’intel·ligència artificial.

La Massana tornarà a ser un any més l’epicentre mundial de la bicicleta de muntanya i la cònsol major de la parròquia, Eva Sansa, va destacar que “entre tots hem aconseguit situar la BTT com un projecte de país”, a més d’afegir que “des de la Massana hem estat molts anys picant pedra per estar en el mapa de competicions, però sols no ho hauríem aconseguit, perquè la visió conjunta de tothom fa que tinguem aquí un Mundial”. Per últim, la dirigent comunal va destacar que “plegats tenim tots molta força i ho demostrem any rere any”. Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va assegurar que “acollir aquest tipus d’esdeveniments demostra que les coses es fan bé”, a més d’afegir que el fet de poder “repetir demostra la nostra capacitat organitzativa i la implicació”, a més de cloure que “un Mundial permet la rellevància de ser vistos a tot el món com un destí de bici”.