La Batllia decreta la fallida del Sant Julià

Adeu a un club històric del futbol nacional, i és que si no canvien molt les coses la UE Sant Julià deixarà d’exisitir pròximament després que la Batllia decretés la cessació de pagaments i fallida de la Unió Esportiva Sant Julià en un edicte publicat al BOPA ahir. L’entitat laurediana venia arrossegant problemes econòmics des de fa molts anys i aquest sembla que serà el punt final del club, tot i que la resolució deixa encara 20 dies per recórrer contra la decisió davant de la sala civil del Tribunal Superior de Justícia.

Els problemes econòmics de la UE Sant Julià venen de llarg, però la temporada passada ja va viure un calvari en aquest aspecte, primer a l’hivern amb dues incompareixences (a la tercera el club havia de ser exclòs de la competició), i posteriorment al final de temporada, quan es van descobrir els casos d’impagaments a la plantilla que han acabat significant el final del club. L’equip va ocupar una de les places de descens a la Lliga Unida després de ser últim i el comitè de competició de la FAF no va deixar-lo competir l’estiu passat a la segona categoria del futbol nacional degut als impagaments que arrossegava. De fet, més enllà de no competir enguany, el càstig de la federació també impedia que competís la temporada següent (24-25) ni que ascendís la posterior (25-26). Així doncs, els lauredians no podrien pujar fins a la campanya 26-27, ni tornar a la màxima categoria del futbol nacional, com a mínim, fins al curs 27-28.

L’aute de fallida de la Batllia va nomenar administrador judicial dels béns i drets del procediment el saig, i va nomenar controladora del procediment la CASS. Consultada pel Diari, des de l’entitat laurediana van declinar fer declaracions sobre la fallida i més que previsible desaparició del club.

Amb la UE Sant Julià marxarà un dels clubs històrics del futbol nacional, que va ser fundat l’any 1982 i que al llarg de tota aquesta trajectòria s’ha proclamat campió en dues ocasions de la Lliga Multisegur Asegurances, i en cinc tant de la Copa Constitució com de la Supercopa, a més d’haver jugat a Europa.