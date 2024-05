Stefi Troguet abandona l’ascensió al Makalu

Stefi Troguet va haver d’abandonar l’expedició per fer el cim del Makalu, la cinquena muntanya més alta del món amb una altitud de 8.463 metres. Es tracta de la sisena expedició del projecte 14x8.000 per coronar tots els vuitmils del món sense oxigen assistit, però l’alpinista va haver d’abandonar degut al cansament causat per l’altura, tal com ella mateixa va compartir a les xarxes socials.

“Estava cansada, molt, probablement per passar tant de temps en alçada”, va escriure Troguet, i va afegir que “llavors anava lenta i vaig ser molt estricta amb mi mateixa. Si no podia arribar ràpidament als 7.500 metres (campament 3) no seria possible fer un esforç realista per fer el cim i llavors vaig fer mitja volta”. Tot i la decepció, l’alpinista va mostrar-se “feliç per la meva decisió” perquè “he gaudit molt d’aquesta expedició i m’ha encantat provar aquesta muntanya tan exigent”, tot i admetre que “els últims dies han estat molt durs”.

Més enlà dels problemes que van obligar-la a deixar l’expedició, Troguet també va explicar que els últims dies havien estat molt durs a causa “d’un clima inestable, molts trams sense corda fixa o persones perdudes”. A més, va lamentar també la mort d’un xerpa.

Així doncs, Troguet no va poder completar la seva sisena expedició del programa 14x8.000, com també va passar-li fa tot just un any amb l’Everest, quan va patir problemes de salut que van obligar a ingressar-la a un hospital de Katmandú, la capital del Nepal. L’alpinista ha pogut fer fins ara el cim de tres de les muntanyes de més de 8.000 metres que té el planeta, el Nanga Parbat, el Manaslu i el K2.