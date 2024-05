Naturland preveu arribar als 700 inscrits al primer Bike Show

Naturland espera arribar als 700 inscrits a la primera edició del Bike Show Naturland, un conjunt de proves de ciclisme que es realitzaran a la cota 2.000 de l’ecoparc el 15 i 16 de juny amb l’objectiu de “posicionar Naturland com a territori de BTT”. L’activitat arrencarà dissabte 15 de juny amb les curses infantils i tot seguit amb la Shimano Super Cup Massi, mentre que l’endemà es tancarà l’espectacle amb la Marathon Cup, amb traçats de 51 i 33 quilòmetres.

La prova compta amb un pressupost d’uns 100.000 euros i el suport d’Andorra Turisme, i el gerent de la societat, Betim Budzaku, va assenyalar que “refermem l’aposta de promoció del Principat com un paradís per als esports i, en especial, per al món de la bicicleta”, mentre que el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, va afirmar que la cursa serveix per “posicionar Sant Julià com a referent en lleure esportiu i pràctica de l’esport en alçada”.