El Mundial de BTT preveu acollir a 80.000 persones

El Mundial de BTT que acollirà Pal Arinsal entre el 26 d'agost i l'1 de setembre preveu acollir unes 80.000 persones entre públic i la resta de persones que mou un esdeveniment com aquest, on es preveuen més de 700 corredors.. Pel que fa a l'afició, les expectatives és que es pugui arribar a una xifra d'unes 45.000 o 50.000 persones, tal com ha explicat el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, director general de Pal Arinsal i dels Campionats del Món. De fet, Marticella ha confessat que després de posar a la venda ahir les primeres entrades, se n'han venut moltes de llocs llunyans com Amèrica i Oceania, el que demostra que aquest "és un esdeveniment mundial". A més l'audiència estimada de la competició serà d'uns sis milions d'espectadors.

El director de màrqueting de Grandvalira Ressorts i del Mundial, David Ledesma, ha explicat que la campanya del Campionat del Món "busca refermar el posicionament de la Massana i d'Andorra com a referent de la BTT, involucrar a tot el país, inspirar, posar en valor l'esdeveniment, i aplicar els valors de sostenibilitat"