El MoraBanc es veu amb marge per créixer a l'ACB

El MoraBanc Andorra té marge de creixement i el club “a dos o tres anys vista ha d’aspirar a poder competir per la Copa del Rei i el play-off”. Així va assegurar-ho el president de l’entitat, Gorka Aixàs, durant el balanç de temporada celebrat ahir, en què va valorar positivament el curs que ha acabat perquè “hem consolidat el que es va posar en qüestió l’any del descens”, fent referència que el “projecte en surt més fort”. Però més enllà del passat i del present, el màxim dirigent de l’entitat també va mirar cap al futur tot recordant que “el club ha demostrat que encara pot créixer una mica més”, i que “n’hem de ser més i així el club podrà ambicionar fites més importants”. En aquest sentit, Aixàs va afirmar que “si no comptem l’any del descens, el club no ha parat de créixer”, i va agregar que “pensant en el futur, hem de tenir un full de ruta i hem d’aspirar a poder competir per jugar play-off, Copa del Rei o competició europea. Ha de ser l’aspiració del club a dos o tres anys vista”.

“Pensant en el futur hem d’aspirar a competir per jugar play-off o Copa”

Gorka Aixàs, President del MoraBanc Andorra





Per aconseguir-ho s’haurà de tornar a fer una plantilla competitiva de cara al curs vinent. Actualment, sis jugadors tenen contracte, però tothom té assumit que un d’ells, Jean Montero, marxarà convertint-se en “el traspàs més important de la història del club”, tot i “haver-li ofert liderar l’equip la pròxima temporada i tant de bo poder-lo tenir aquí”. Tampoc es descarta que algun altre dels que tenen vincle en vigor (Luz, Somogyi, Okoye, Dos Anjos o Llovet) acabi sortint. El que és a hores d’ara una prioritat per a Francesc Solana són les renovacions de Harding i Maric, tot i que el director general va admetre que “tots tindran la seva chance de seguir”. De fet, com venia sent habitual en l’anterior etapa a l’ACB, va reconèixer que “nosaltres sempre volem mantenir una bona part del grup de jugadors”.

“Sempre volem mantenir una bona part del grup de jugadors” Francesc Solana, Director general del MoraBanc



PENDENTS D’EUROPA

Un altre dels temes que van sortir durant el balanç va ser el possible retorn a competicions europees, tot i tenir clar que no és una prioritat perquè la disputa dels tornejos continentals no dona rendibilitat econòmica “excepte si la guanyes o arribes a la final, i per fer això has de ser Tenerife o Unicaja”, però poden ajudar a confeccionar una millor plantilla. Així va explicar-ho Aixàs quan va ser preguntat per si la preferència de l’entitat era l’Eurocup o la Champions League, i va assenyalar que “no tenim cap prioritat, com tampoc és una prioritat jugar competició europea l’any que ve”. En tot cas, des del club van recordar que “quan sapiguem quina podríem jugar analitzarem què ens hem merescut aquesta temporada, perquè nosaltres sempre hem jugat per mèrits esportius”.

CONTRACTES MORABANC ANDORRA

NATXO LEZKANO Contracte fins al 2025

JUAN RUBIO Acaba contracte

JEAN MONTERO Contracte fins al 2026

MIHAJLO ANDRIC Acaba contracte

RAFA LUZ Contracte fins al 2025

NATXO LLOVET Contracte fins al 2025

ADAM SOMOGYI Contracte fins al 2025

TYSON PÉREZ Acaba contracte (cedit per l’Unicaja)

JERRICK HARDING Acaba contracte

ALEXANDER MADSEN Acaba contracte

TOBIAS BORG Acaba contracte

FELIPE DOS ANJOS Contracte fins al 2025

STAN OKOYE Contracte fins al 2025

MARIN MARIC Acaba contracte