Millores al parquet i amb la sonorització del Poliesportiu

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Gorka Aixàs va referir-se durant el balanç de la temporada del MoraBanc a les millores que ha de patir el Poliesportiu pròximament. “Hem de millorar la instal·lació, que ja és vella”, va explicar el president tricolor, que va agregar que “hi ha programades millores al parquet o amb la sonorització per fer que tots hi estiguem millor”. Entrant en detalls, el dirigent del MoraBanc va afirmar que “hem de treballar plegats, el propietari [Govern] i els usuaris freqüents, que no som els únics perquè s’hi fan moltes coses, però com que tenim l’ocupació ens hi hem d’implicar”, i va cloure que “els Jocs del 2025 implicaran millores i acceleraran els canvis i la instal·lació ha d’estar preparada per acollir més esdeveniments en bones condicions”.