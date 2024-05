El VPC tornarà a l'Estadi Nacional amb nova gespa

El VPC tornarà a l’Estadi Nacional, així ho va assegurar ahir la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell. Però el que està encara en l’aire és quan, si ja per començar la temporada o quan estigui llest l’estadi de la FAF a Encamp i l’FC Andorra s’hi pugui traslladar. L’única evidència a hores d’ara és que la setmana vinent passarà pel consell de ministres el concurs de canvi de gespa de l’Estadi Nacional perquè la instal·lació governamental torni a tenir superfície artificial, com la que hi havia abans que el club de futbol arribés a ser professional.

Aquest concurs, però, segons va explicar ahir Bonell, serà obert i permetrà que aquest canvi de gespa es pugui fer durant l’estiu o al llarg de la temporada, una decisió que s’acabarà de prendre pels volts del mes de juny. El ministeri, segons va confirmar en el seu dia Bonell en una entrevista a Diari TV, tenia la intenció de tenir-ho ja tot resolt a mitjan maig, però la titular d’Esports va afirmar ahir que “potser em vaig precipitar i esperarem un mes com a molt per tenir-ho tot”, a més d’afegir que “vam tenir una reunió amb la Federació de Rugbi i el VPC, i ara hem de parlar amb la de futbol i amb l’FC Andorra, i després ja acabarem de prendre les decisions oportunes”. En tot cas, Bonell va cloure que “el concurs permetrà que hi hagi la possibilitat oberta del canvi de gespa a l’estiu o durant la temporada, i això és el que acabarem de decidir d’aquí al juny, i amb tots els elements acabarem de prendre decisions”.

Més enllà de l’FC Andorra, l’altra peça del puzle és la Federació de Futbol, amb partits de les seleccions absolutes previstes durant l’estiu i la tardor, i amb el rerefons que la UEFA prefereix que aquests duels no es juguin en gespa artificial. És per això que la ministra de Cultura i Esports també va afirmar que “volem esperar a tenir tots els elements i saber com quedaria tot”, i va afegir que “no hem pogut parlar amb l’FC Andorra ni amb la federació per saber els partits que tenen previstos, així que hem d’acabar de veure el calendari i poder fer aquest canvi de gespa en l’època que afecti el mínim possible les entitats que necessiten utilitzar l’estadi”.

Per últim, Bonell va confirmar durant la roda de premsa que “vam demanar al rugbi sobre la possibilitat d’allargar uns mesos més l’estada a Prada de Moles, però ells prefereixen començar la temporada a l’Estadi Nacional”.