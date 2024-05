Més ‘problema’ que mai

Jean Montero va realitzar diumenge l’enèsima exhibició amb el MoraBanc Andorra en el seu últim partit amb la samarreta tricolor, amb 35 punts i 47 de valoració, unes xifres que van valer-li l’MVP de la jornada 34 de l’ACB, un guardó més sumat a l’MVP d’abril, a l’MVP jove i a l’MVP de les jornades 14 i 20. El Problema, com es coneix el dominicà al seu país natal, va acomiadar-se de l’equip amb la millor actuació individual de la temporada a l’ACB superant els 44 de valoració de Willy Hernangómez i els 43 de Shermadini, a més de ser el jugador que menys temps ha necessitat per arribar als 47 crèdits de valoració amb tot just 20 minuts i mig. De fet, Montero ha acabat com a segon jugador millor valorat de l’ACB amb 20 crèdits de mitjana, a només 0,4 punts de Chima Moneke.

“Jo només entro amb la mentalitat de matador i de gaudir una mica”

Jean Montero, Jugador del MoraBanc





El que no va establir, per ben poc, Montero és el rècord de valoració d’un jugador del MoraBanc, que segueix ostentant Dylan Ennis amb els 36 punts i 48 de valoració el 2018. Però la realitat és que l’exhibició del dominicà va ser impactant, tot i que ell, aparentment tranquil, l’explicava després del duel al Diari com si res assenyalant que “jo només entro amb la mentalitat de matador, de gaudir una mica i tornar-li a l’afició el que ens dona”.

Tothom té clar que Montero no jugarà la temporada vinent al MoraBanc, i des del club n’han parlat obertament, però ell segueix sense voler entrar en cap jardí. “S’especulen moltes coses, però segueixo sent part del MoraBanc”, va assegurar al Diari, i va afegir que “tinc contracte dos anys més i el que hagi de passar a l’estiu, passarà”.