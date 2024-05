L’Andorra pot baixar matemàticament dissabte

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra baixarà matemàticament a Primera RFEF dissabte si no guanya el Burgos al partit que totes dues entitats disputaran a partir de les 14.00 hores a l’Estadi Nacional. 1.093 dies després de l’1 a 0 davant de l’UCAM de Múrcia amb gol de Carlos Martínez que va suposar el primer ascens dels tricolors al futbol professional, l’entitat presidida per Ferran Vilaseca podria perdre la categoria.

Així doncs, tot el que no sigui sumar els tres punts davant del conjunt castellanolleonès certificarà matemàticament un descens que ja ho és de manera virtual. De fet, fins i tot en cas de guanyar davant del Burgos, l’equip podria baixar aquest mateix cap de setmana en funció dels resultats dels equips que marquen la permanència (Mirandés, Osca, Eldenc i Saragossa).

Sobre les possibilitats de salvació, matemàticament encara hi són, però són pràcticament una utopia o un miracle, i és que els de Ferran Costa necessitarien sumar els nou punts que queden en joc, que els rivals no sumessin i estar involucrat en empats múltiples a punts a la classificació final. Una carambola que, més enllà de la pròpia dificultat, el joc i l’actitud de l’equip dissabte passat a Gijón, no dona signes que pugui produir-se en aquest tram final de temporada a la Segona Divisió.