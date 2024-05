Entrades des de 20 euros per al Mundial de Pal Arinsal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pal Arinsal va posar ahir a la venda les entrades per al Campionat del Món que es farà entre el 26 d’agost i l’1 de setembre des dels 20 euros. Els interessats podran comprar tiquets d’un, de tres o de set dies, i els nens i nenes de fins as sis anys tindran entrada gratuïta. A més, els usuaris amb un forfet de temporada de Grandvalira Resorts podran gaudir d’un descompte del 20% en el preu de l’entrada de tres dies i tindran accés gratuït de dilluns 26 a dijous 29.

Els tiquets es poden adquirir a la web tickets.palarinsalandorra2024.com i donaran accés als diferents remuntadors habilitats durant la setmana de l’esdeveniment i als autobusos per arribar i moure’s pel sector de Pal, així com a les grades per veure les curses.