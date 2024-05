Àxel Esteve deixa la competició i entra a l’equip tècnic de la FAE

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Àxel Esteve deixa l’esquí d’alta competició per encetar una nova etapa en aquest esport dintre de l’estructura tècnica del grup EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) sub 16 de la federació. El ja exesquiador va anunciar ahir de sorpresa aquesta decisió després de 15 anys dintre de la federació, amb 29 anys d’edat. Segons va explicar visiblement emocionat, “després d’un temps de reflexió vaig posar en una balança el meu projecte de vida i el sacrifici que significa la competició, i ara ja pensava més un cantó que l’altre en aquest últim tram i vull tenir una vida més tranquil·la”. Esteve va admetre que “és un dia dur i difícil per a mi perquè deixo de banda tot pel que havia lluitat fins ara”, tot i marxar tranquil perquè “em retiro sabent que he donat el màxim”.