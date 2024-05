Andorra acollirà per primer cop el Rallye des Princesses Richard Mille

Andorra acollirà per primera vegada l’arribada del Rallye des Princesses Richard Mille, una competició de cotxes clàssics amb equips íntegrament femenins que arribarà el 30 de maig al país. Es tracta d’un ral·li que organitza Peter Auto, mateix promotor del Tour Auto que va arribar fa uns mesos al país, i que recorrerà part del territori francès abans de passar pel Principat amb una arribada inèdita.

El ral·li entrarà al país per la frontera francoandorrana, passant per Canillo, Escaldes-Engordany, el centre històric d’Andorra la Vella i anirà cap a la Massana i finalment a Ordino, on està previst un reagrupament al pàrquing Camp de la Tenada, abans d’anar al coll d’Ordino per disputar l’última especial.

El ministre de Turisme, Jordi Torres Falcó, va explicar que “com a país ens posiciona amb un segment turístic prèmium sobretot a França”.