Xavi Cardelús acaba 21è a la cursa de Le Mans

Xavi Cardelús va finalitzar 21è a la cursa de Moto2 del Gran Premi de França del Mundial de motociclisme. El pilot de Fantic arrencava 27è, i va estar lluitant fins al final per entrar al Top-20, però es va veure superat per l’espanyol Jorge Navarro al tram final de la prova, i no va poder entrar entre els 20 primers.

Després de la cursa, Cardelús va manifestar que “al marge de les bones sensacions de la cursa d’avui, la distància que m’ha separat del guanyador ha estat significativament més curta que la del Gran Premi anterior”, i hi va afegir que “és molt positiu i confirma la bona feina feta al llarg de tot el cap de setmana. El 21è lloc final tampoc és dolent. En definitiva, el balanç és bo perquè hem estat més competitius i d’això és del que es tracta”.

El Mundial de Moto2 descansa aquest cap de setmana i tornarà entre el 24 i el 26 de maig amb el Gran Premi de Catalunya al Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló, en un traçat especial per Cardelús, ja que l’any passat va aconseguir-hi la victòria a l’Europeu de Moto2.