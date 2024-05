El Pas se salva i tres equips es jugaran la plaça de descens (3-0)

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La resolució del descens de la Lliga Multisegur Assegurances haurà d’esperar fins a l’última jornada, i és que tot i la derrota de l’Atlètic Amèrica, els blanc-i-vermells arribaran encara amb opcions de salvació a l’últim partit. En canvi, el que sí que es va resoldre ahir va ser la salvació ja matemàtica de l’FC Pas de la Casa, que va derrotar, precisament, l’Atlètic Amèrica per 3-0 amb un hat-trick de Salguero. A més dels americans, el Carroi i l’Esperança tenen encara opcions de baixar a la Lliga Unida i s’ho jugaran tot a l’última jornada aquest cap de setmana.

A més de la victòria del Pas de la Casa, ahir al matí van jugar-se dos duels més en la lluita per la salvació. D’una banda, el Carroi va caure per 0-2 davant del Penya Encarnada amb gols de Daniel i Coro, mentre que l’Ordino va imposar-se per 2-4 davant de l’Esperança. Luken, Montserrat, Mnosif i Cano van marcar pels ordinentcs, mentre que Blanco i Najera van anotar els gols de l’Esperança, insuficients per aconseguir la salvació matemàtica encara. L’Atlètic Amèrica arriba a l’última jornada en llocs de descens, i el Carroi ocupa el de promoció.