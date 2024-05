El MoraBanc ‘regala’ al públic una exhibició (99-71)

El MoraBanc Andorra va tancar la temporada per la porta gran amb una exhibició davant del València Basket, 99-71, en un partit en què els tricolors van arribar a guanyar per 41 punts. Va ser una nit de deliri al Poliesportiu amb un nom propi, el de Jean Montero, que va acomiadar-se com a jugador tricolor amb 35 punts i 47 crèdits de valoració en, possiblement, la millor actuació individual que mai hagi tingut un jugador del MoraBanc Andorra. En una temporada que ja era per emmarcar amb la salvació aconseguida a tres jornades pel final, els de Natxo Lezkano van posar la cirereta del pastís amb el triomf contra els taronja que permet, a més, que el MoraBanc acabi la lliga en 11a posició, deixant obert de bat a bat el debat de si cal tornar a competició europea.

Poc estava en joc pel MoraBanc més enllà d’acabar la temporada per la porta gran i donant una nova alegria a l’afició, però van ser els valencians els primers a colpejar (10-14) entremig de noves decisions arbitrals, com a mínim, discutibles. Encara gràcies que els tricolors no s’hi jugaven res, perquè, per enèsima vegada aquesta temporada, el trio del xiulet va fer-ne de les seves amb un arbitratge totalment tendenciós amb criteris diferents a un costat i l’altre. Però, tot i això, els tricolors van refer-se perquè volien donar un últim regal al públic: van capgirar el partit amb un 14-2 de parcial per tancar el primer quart 24-17. Els tricolors van seguir mostrant un gran nivell de joc per marxar amb una màxima diferència de 15 punts (32-17), fent reaccionar els taronja, que veien perillar el quart lloc, i que van acostar-se 41-33 al descans.

Montero ofereix a l’afició l’MVP del mes d’abril.Fernando Galindo

A la represa va arribar l’enèsima exhibició de Montero, que, com si fos al pati d’escola, va dedicar-se al show time per gaudir i fer gaudir el públic, amb la millor manera possible per acomiadar-se del MoraBanc i del Poliesportiu, amb uns tricolors que van arribar a guanyar per 24 (60-36), amb 15 punts en tot just sis minuts del tercer quart del dominicà, acomiadat en una de les seves substitucions sota crits d’MVP per part de l’afició. Però els tricolors encara en volien més, i van tancar el tercer període 72-41, després de cinc punts seguits de Tyson Pérez, un altre dels que s’acomiadava i que també va ser ovacionat com cal per a l’afició. I és que ahir era una festa a la graderia, perquè també va ser-ho sobretot sobre el parquet. Els tricolors van arribar a marxar per 37 punts primer, per 41 després (94-53), i van posar el millor final possible a una temporada per emmarcar amb el 99-71 final, amb el nom propi de Montero, que va deixar el seu últim servei a can MoraBanc amb 35 punts i 47 crèdits de valoració en tot just 20 minuts de joc.

I amb el partit acabat, va ser el moment de la festa. Amb els jugadors sortint d’un en un per ser obvacionats per l’afició, amb els discursos de Lezkano (en un perfecte català) i Llovet, i amb Montero rebent el guardó d’MVP del mes d’abril abans d’una invasió de pista a la recerca de regals dels jugadors per posar el millor final possible a un any per guardar.