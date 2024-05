L’FC Andorra, condemnat per les errades

detail.info.publicated Ivan Álvarez Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La dura derrota al Molinón davant l’Sporting, més enllà d’encaixar cinc gols i certificar –la salvació és ja a set punts– el descens a Primera RFEF va radiografiar bona part de les errades que ha patit durant tota la temporada l’FC Andorra. Una falta de gol decisiva i errades en defensa, moltes a pilota aturada, que va acabar condemnant l’equip de Ferran Costa, molt crític en la seva valoració postpartit a Gijón: “Estem a la jornada 39 i ja no hi ha casualitats, perquè la competició et posa en el lloc que et pertoca, no ens podem fer trampes al solitari” va exposar el tècnic tricolor, que va demanar disculpes a l’afició “perquè sé què representa aquest escut i cada pilota compta”. L’entrenador, molt decebut, va afegir que al Molinón “només ens valia guanyar, no hem fet el que tocava i ha estat problema dels aspectes més bàsics. Estem lluny del nivell que exigeix la Segona Divisió”. Queden tres partits i la consigna al vestidor tricolor, lògicament, és cloure el curs amb dignitat i intentar guanyar els tres enfrontaments que resten: “Aquí hi ha coses innegociables” va apuntar Costa. “S’hi ha de posar la cara quan n’hi ha d’altres que només estan disposats a posar-hi el peu, així es defensa la samarreta de l’Andorra; només hi ha un camí i aquesta és la línia”. Per part seva, el capità Rubén Bover va ser també molt directe i va reconèixer que el de dissabte a Gijón va ser “el dia més dur des que estic al club, pel que significa aquesta derrota”. El 21 tricolor, que va ser el primer fitxatge de l’era Piqué, abans fins i tot de l’oficialització de la compra de l’FC Andorra per part de Kosmos i Clayton el 2018, va afegir que “no sé ni què dir, no vam estar a l’altura ni al nivell que demana un partit de la importància que tenia el de l’Sporting perquè sabíem el que ens jugàvem”. Bover va afegir que “va ser merescut perquè van ser millors en tot”.