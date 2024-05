Espot, optimista per acollir el Mundial del 2029

El cap de Govern, Xavier Espot, es va mostrar optimista sobre la possibilitat que Andorra pugui acollir el Campionat del Món d’esquí alpí del 2029. Després de participar en la cursa popular Illa Carlemany, el líder de l’executiu va assenyalar que “som optimistes, i com més s’acosta l’efemèride més optimistes estem, però tot es basa en sensacions, i des d’aquest punt de vista, la nostra visió sempre està tenyida d’un component de subjectivitat”.

Espot, a més, va afirmar que “estem molt esperançats, fem tot allò que tenim abast per poder aconseguir aquesta candidatura, i espero que durant el meu desplaçament a Reykjavík valgui la pena en el sentit de poder celebrar aquest atorgament, i, si no és possible, continuarem picant pedra perquè així sigui”. En tot cas, el cap de Govern va dir que “la nostra candidatura és a bastament mereixedora d’aconseguir-ho”.

La decisió final arribarà el 4 de juny, durant el congrés a Reykjavík (Islàndia) de la FIS, la Federació Internacional d’Esquí. Preguntat per si hi hauria una nova candidatura en cas de no assolir-ho de cara al 2029, Espot va afirmar que “l’última paraula no la tenim nosaltres”. Així mateix, va concloure que “en tot cas, jo crec que ara hem de treballar de valent i posar totes les forces i energies perquè a principis del mes que ve a Islàndia pugui guanyar la nostra candidatura”.