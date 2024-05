Àxel Esteve es retira

Àxel Esteve ha anunciat aquest matí la seva retirada de l’esquí alpí als 29 anys. El fins ara integrant de l’equip nacional ha explicat en roda de premsa que “l’esquí m’ha donat els millors moments de la meva vida, però arriba un moment en què s’ha de prendre decisions” i ha afegit que “crec que és l’encertada, ho he pensat molt i crec que és el moment de fer-ho”. Sobre la seva retirada, el director d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha afirmat que “ara estava en el seu millor moment i per això és un cop dur per nosaltres, però només podem agrair tot el que ens ha donat”.

Esteve s’integrarà a l’equip EEBE sub 16, en una nova etapa que enceta “il·lusionat i motivat” i amb “ganes de transmetre als joves tot el que he pogut anar aprenent”.