Xavi Cardelús sortirà en 25è lloc a la cursa de Le Mans

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús sortirà el 25è a la cursa del Mundial de Moto2 del Gran Premi de França a Le Mans. El pilot del Fantic Racing va arrencar la jornada amb un temps d’1’36”936, mentre que ja a la Q1 va aconseguir un millor registre d’1’36”662, millorant els temps que havia aconseguit durant la jornada de divendres.

Cardelús va manifestar que “estic content de com han anat les coses perquè cada cop que he sortit a pista he anat millorant els meus temps. Crec que he fet el millor classificatori en aquesta temporada i que estem seguint la línia ascendent que ja va començar fa un parell de setmanes a Jerez”, i va agregar que “encara falta i cal seguir avançant”.

La cursa es farà avui a partir de les 12.15 hores.