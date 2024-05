El VPC no falla i puja a Divisió d’Honor B

EL VPC Andorra no va fallar i va convertir-se en equip de la Divisió d’Honor B espanyola (segona categoria del rugbi del país veí del sud) després de derrotar de manera contundent l’RC Ponent a la Foixarda de Barcelona per 17-36 a la fase d’ascens. Els de Dani Raya van poder posar així la cirereta del pastís a una temporada espectacular en què els tricolors només han perdut un partit i en què van proclamar-se també fa unes setmanes campions de la Divisió d’Honor catalana.

Després d’haver-se quedat amb la mel als llavis la passada temporada pels problemes amb les llicències, el VPC va poder assolir l’objectiu de la temporada, que no era cap altre que situar-se a la segona categoria del rugbi espanyol per intentar, de cara al futur, assolir un repte encara més gran i intentar colar-se a la Divisió d’Honor, la màxima categoria del rugbi espanyol.

Tot i el triomf contundent, la realitat és que el partit no va arrencar gens bé per al conjunt tricolor, i és que quan encara no s’havia complert gairebé ni el primer minut i els balears van sorprendre obrint el marcador amb un assaig de Luís transformat per Joan per avançar-se 7-0. Però el VPC va reaccionar ben ràpid i va poder empatar amb un assaig transformat per Ramiro Gandini pocs minuts després, i un assaig de càstig passat el quart d’hora va situar els tricolors ja per davant 7-14. Encara a la primera meitat, els balears van tornar a apropar-se amb un cop de càstig de Mauro, però dos assajos d’Hugo Llata transformats per Gandini van deixar el marcador 10-28 al descans. A la represa, els tricolors van saber mantenir la diferència tot i algunes lesions, i van arribar a situar-se 10-36 després d’un cop de càstig de Gandini i un nou assaig de Llata, en un partit que va acabar 17-36 amb un assaig del Ponent que ja no va fer canviar el signe del partit i que va certificar el triomf i l’ascens del VPC.

Després del duel, el president del VPC, Gerard Giménez, va explicar al Diari que “després d’haver-ho passat tan malament l’any passat amb el tema de les llicències, m’he tret la pressió, i fins i tot he demanat disculpes als jugadors”, i va agregar que “ha estat un partit molt dur i vull felicitar els jugadors i l’staff”. Per acabar, va dir que “ara ja és una realitat i estic molt content i serà un pas de gegant per al VPC”.