La UE Santa Coloma es proclama campiona per primera vegada

La UE Santa Coloma no va desaprofitar el seu primer match-ball i va proclamar-se per primera vegada a la seva història campiona de la Lliga Multisegur Assegurances després d’empatar 1-1 contra l’Inter Escaldes. El conjunt groc-i-negre en tenia prou de sumar un punt per ser matemàticament campió, però els escaldencs no van posar-ho gens fàcil, i és que necessitaven també la victòria per seguir amb opcions i per assegurar la plaça europea. De fet, l’Inter es va avançar al cap de sis minuts de joc amb un gol de Marc Caballé, però just a la represa Joaquín Cifuentes Cifu va anotar un gol que acabaria sent històric per al conjunt groc-i-negre perquè va suposar la consecució del títol i la classificació dels colomencs per disputar la Lliga de Campions.