El MoraBanc tanca la Lliga ACB contra el València

El MoraBanc Andorra tancarà aquesta tarda la Lliga ACB amb la visita del València Basket al Poliesportiu a partir de les 18.30 hores. Sense res més en joc que voler acabar el curs amb bon peu després de les dues derrotes gallegues i acabar al més amunt possible amb l’hipotètic retorn a Europa, els tricolors rebran un conjunt taronja que sí que arriba encara amb feina per fer, com assegurar el factor pista per als quarts de final del play-off, o fins i tot intentar prendre la tercera plaça de la fase regular al Barça si els blaugrana cauen a Bilbao i els valencians sumen el triomf al Poliesportiu. El MoraBanc encara podria arribar fins a l’11a posició en cas de guanyar i que es produís un quàdruple empat a 13 victòries amb Girona, Bilbao i Saragossa, mentre que en cas de derrota podria caure com a màxim fins a la 15a posició.

Amb poc marge per descansar després de la derrota a Lugo de divendres, el tècnic Natxo Lezkano tindrà tota la plantilla a la seva disposició per posar el punt final a una temporada en què s’ha aconseguit l’objectiu prioritari de la permanència a la millor lliga d’Europa. El tècnic tricolor va manifestar ahir que “tenim ganes d’acabar bé i que no sembli que la temporada ha estat dolenta, quan és tot el contrari”, i va afegir que “no serà un partit fàcil. Ve un València Basket que ve de guanyar el Real Madrid i s’està preparant el millor possible per afrontar els play-offs”.

D’altra banda, el Leyma Corunya va certificar divendres el seu ascens a l’ACB després de proclamar-se campió de la Lliga LEB Or per davant del San Pablo Burgos i el Força Lleida.