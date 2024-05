Joan Clotet és reelegit president de la federació quatre anys més

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Joan Clotet va ser reelegit quatre anys més com a president de la Federació Andorrana de Natació després que no es va presentar cap altra candidatura vàlida als comicis de l’entitat. En un primer moment sí que va sorgir una alternativa, però ni va presentar el 20% dels avals, ni va distribuir els càrrecs entre les diferents disciplines com demana la normativa. La junta electoral va donar 48 hores més a aquesta candidatura per esmenar els errors, però no va aconseguir-ho, i Clotet va ser proclamat com a president per un nou mandat.

La junta la completen Xavier Domingo, vicepresident; Patrícia Múgica, tresorera; Sonia Alcaide, secretària; Manel Guiral, vocal de natació; Carlos Mejia, vocal d’aigües obertes i natació; Sonia Brihi, vocal d’artística i natació; David Rojas, vocal de waterpolo, i Mercè Sanabre, vocal d’artística.