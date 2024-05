La federació europea ajudarà a impulsar el vòlei

detail.info.publicated Redacció Ordino detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Confederació Europea de Voleibol (CEV) ajudarà a impulsar el vòlei al país amb diversos programes, com un per acostar l’esport a les escoles o ajudant a contractar un entrenador per al vòlei nacional per als dos propers anys amb una subvenció. Així va anunciar-ho el president de l’ens, Alexsandar Boricic, durant la visita que ha estat fent aquests dies al país aprofitant la celebració del TIM Vòlei.

Boricic va mostrar-se “content de venir aquí i veure que les autoritats locals donen suport al vòlei”, a més d’assenyalar que “ens agrada treballar junts per desenvolupar aquest esport”. A més, el president de la CEV va destacar que l’ens està llest per “per enviar entrenadors d’altres països”, a més d’estar oberts a “fer que vinguin infants d’Andorra a entrenar i millorar”. Per la seva banda, el president de la FAV va mostrar-se satisfet “perquè traiem moltes conclusions i col·laboracions”.