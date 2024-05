EL VPC puja a Divisió d’Honor B

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El VPC Andorra ha aconseguit l’ascens a Divisió d’Honor B espanyola (la segona categoria del rugbi del veí del sud) després de derrotar al RC Ponent, campió de Balears per un contundent 17-36. Tot i rebre un assaig al primer minut, els tricolors han mantingut la serenor, i han pogut capgirar el marcador ben ràpid, arribant al descans per davant al marcador (10-28). A la represa, els de Dani Raya han sabut administrar la diferència, i han augmentat el seu marge fins a acabar enduent-se el partit per 17-36, posant així la cirereta del pastís a una temporada espectacular amb l’ascens de categoria.