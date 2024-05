Primer ‘match-ball’ pel títol per a la UE Santa Coloma

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La UE Santa Coloma pot proclamar-se per primera vegada campiona de la Lliga Multisegur Assegurances aquesta nit. Per fer-ho, el conjunt groc-i-negre en tindrà prou amb un empat en el duel directe contra el segon classificat, l’Inter Escaldes, a partir de les 20.30 hores, al CE Francesc Vila de la FAF a la Massana. Els escaldencs, per la seva banda, volen seguir forçant les seves opcions al títol, i per això necessitaran guanyar amb un triomf que, a més, els garantiria la classificació per a competicions europees de cara a la temporada vinent.

Aquesta plaça europea se la juga l’Inter amb l’FC Santa Coloma, que també a les 20.30 hores s’enfornta al quart, l’Atlètic Escaldes, i que necessita el triomf per ser segon i per mantenir, encara que siguin mínimes, també opcions de ser campió.

Els dos partits es podran seguir en format carrusel a Diari TV.