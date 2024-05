L’FC Andorra cau golejat a Gijón i posa peu i mig a Primera RFEF (5-2)

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra té ja peu i mig, si no més, a Primera RFEF després d'encaixar una maneta i perdre 5-2 al camp de l’Sporting de Gijón en un duel marcat, de nou, per les badades defensives dels de Ferran Costa. Amb els resultats de la jornada fins el moment, els tricolors segueixen a cinc punts de la salvació a falta de nou per jugar-se, però podrien acabar aquesta setmana 39 de competició fins a set punts de la permanència quan només queden tres partits per acabar el partit.

El partit ha estat la història de sempre, amb el rival fent-li moltíssim mal als tricolors, i posant-se 2-0 en un tres i no res, primer amb l’1-0 de Cote amb un xut des de fora de l’àrea quan estava sol, i després amb un cop de cap d’Otero també sol. Els tricolors estaven bé en atac i mereixien més, però es veien condemnats, un cop més, per la mala defensa, tot i que Ivan Gil ha pogut retallar diferències just abans del descans després d’una bona jugada de Lobete.

A la represa, els tricolors han sortit a per l’empat i la remuntada i ho han provat amb un parell de xuts d’Àlvaro i Bover que ha pogut atrapar Yáñez. Però un cop més, quan millor estava l’FC Andorra, un cop. I és que Queipo, que acabava d’entrar al terreny de joc, ha fet el 3-1 aprofitant una errada defensiva i rematant totalment sol amb el cap al 63 per deixar el partit gairebé sentenciat. Els de Ferran Costa eren conscients del que es jugaven i han pogut reaccionar ben ràpid, i és que tot just dos minuts després, Iván Gil ha tornat a retallar diferències amb un golàs des de fora de l’àrea per seguir fent somiant els tricolors.

Però l’alegria, un altre cop, ha durat ben poc a l’FC Andorra, i és que Otero, al minut 69 ha tornat a colpejar culminant una contra de manual situant el 4-2 al marcador, i per si la ferida no era encara prou gran, Nacho Méndez ha fet el cinquè al 82 per condemnar definitivament a l’FC Andorra, a no ser que hi hagi un miracle espectacular d'aquells que pocs cops s'han vist, al descens a Primera RFEF.

De fet, els tricolors poden certificar matemàticament el descens el proper cap de setmana, quan rebran al Burgos a l’Estadi Nacional el dissabte a les 14.00 hores.