La darrera oportunitat

El Molinón-Enrique Castro Quini, un dels estadis més emblemàtics del futbol espanyol, serà jutge aquesta tarda (16.15 h) del partit sense xarxa que disputarà l’FC Andorra davant l’Sporting. Caixa o gairebé faixa perquè tot el que no sigui sumar la victòria a Gijón significaria la defunció virtual de l’equip tricolor, que només hauria d’esperar les matemàtiques per confirmar oficialment el descens a Primera RFEF. Però en l’esport i el futbol els miracles són possibles i aquesta és la taula a la qual s’agafa el club tricolor. 12 punts en joc amb el destí de retallar-ne cinc en quatre partits. Fregant la quimera, però, tal com va assenyalar el tècnic, Ferran Costa, “encara que només hi hagués un 1% de possibilitats de salvació jo hi creuria”. I aquest és el missatge que es transmet com un mantra des de l’entitat. Fins al darrer minut del darrer partit. “Hi ha exemples a Primera, a Segona, a totes les categories els darrers anys d’anar contra l’estadística, i la manera d’anar contra l’estadística és el joc”, va explicar l’entrenador de l’FC Andorra. Costa, en aquest sentit, va posar l’accent que per guanyar a Gijón “no cal un bé ni un molt bé, hem de buscar l’excel·lent, l’excel·lent en el desenvolupament del joc, però excel·lent sobretot en la determinació. El Molinón és un escenari genial per jugar a futbol i ells també s’hi juguen molt”. Per si hi hagués poques dificultats, Costa té fins a cinc baixes per al partit, ja que a banda dels lesionats de llarga durada, com Alende i Pablo Moreno, Jandro, Scheidler i Petxarromán estan sancionats.