El BC MoraBanc cau a la pista del Breogán (97-92)

El MoraBanc Andorra va tancar la gira gallega amb una derrota per 97 a 92 davant del Río Breogán. En un duel en què els tricolors no van estar gaire bé ja des de l’inici i van haver d’anar a remolc tot el partit, el conjunt gallec va demostrar que es jugava molt més i que estava davant d’una autèntica final, i va acabar sumant una victòria que va valer-li per certificar la salvació matemàtica.