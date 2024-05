Vinyes enceta el CER al circuit del Jarama

Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche 911 GT3 CUP) disputaran el cap de setmana les Dues hores non stop del circuit del Jarama, a Madrid, en la prova inicial del Campionat d’Estanya de resistència (CER) del 2024.

D’aquesta manera, el tàndem de l’equip Baporo Motorsport tornarà a un certamen que ha guanyat diverses vegades, tant formant equip com compartint volant amb altres pilots. La particularitat de la present edició serà que farà el seu debut al CER pilotant un vehicle de la marca de Stuttgart. La prova madrilenya serà, doncs, la primera d’una competició que, enguany, només té dos mítings al calendari, Jarama i Barcelona, el 23 i 24 de novembre, per la qual cosa la mínima errada pot ser decisiva. Després de diverses temporades, des del 2018, de no competir a la pista del circuit de San Sebastián de los Reyes, Joan Vinyes es mostra molt il·lusionat d’anar a un traçat en què es troba molt còmode malgrat la dificultat: “Estic desitjant començar a resoldre alguna de les incògnites que ara mateix tinc al cap, que se centren sobretot a com superar de la manera més efectiva possible els punts de més dificultat del circuit, tenint en compte que anem amb un Porsche. No hi ha dubte que d’estar encertats als lliures dependrà acabar les Dues hores entre els millors”.